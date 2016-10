ORF 1 00:30 bis 01:15 Krimiserie Rookie Blue Mut zur Wahrheit CDN 2013 Stereo 16:9 Merken Eine routinemäßige Verkehrskontrolle fördert Überraschendes zutage: Im Kofferraum eines vor der Polizei geflohenen Fahrzeuglenkers stoßen Andy und Gail auf einen gefesselten Teenager. Dieser gibt an, Vollwaise und in bester Verfassung zu sein. Erst nach und nach stellt sich heraus, was der junge Mann tatsächlich im Kofferraum zu suchen hatte. Ein Ex-Gangmitglied, das wegen Mordverdachts verhaftet wird, entpuppt sich derweil selbst als Opfer. Auf den Gangster hätte offenbar ein Anschlag verübt werden sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Ben Bass (Sam Swarek) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Peter Wellington Drehbuch: Noelle Carbone Kamera: David Perrault Altersempfehlung: ab 16

