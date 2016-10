Fulminanter Abschluss und erfolgreichster Teil der Aufsehen erregenden Batman-Trilogie von Christopher Nolan ('Interstellar', 'Inception'). Christian Bale ('Knight of Cups', 'American Hustle') ist als Batman die letzte Hoffnung von Gotham City. Tom Hardy ('Mad Max') will die Metropole mit Brachialgewalt vernichten. Anne Hathaway ('Man lernt nie aus') und Marion Cotillard haben dabei geschickt ihre Finger im Spiel.Acht Jahre nach Harvey Dents Tod wird dieser als Held gefeiert. Batman hat dessen Verbrechen auf sich genommen und ist untergetaucht. Bruce Wayne lebt seither zurückgezogen auf seinem abgeschiedenen Anwesen. Als Catwoman alias Selina Kyle bei ihm einbricht, ist es mit der Ruhe bald vorbei. Ultra-Bösewicht Bane bedroht Gotham City mit einer Atombombe und lässt die Gefängnisse öffnen. Die Metropole versinkt in Chaos und Anarchie. Bruce bleibt keine Wahl: Er muss Batman wiederauferstehen lassen, um das Böse zu besiegen. In Google-Kalender eintragen