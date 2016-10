MDR 09:55 bis 11:55 Sonstiges Gottesdienst und Festakt zur Wiedereröffnung der Schlosskirche Wittenberg D 2016 Live Live TV Merken Zwei Jahre lang waren die Türen der Wittenberger Schlosskirche für Besucher geschlossen, der Ort des Thesenanschlags hinter einem Baugerüst versteckt. Jetzt endlich, unmittelbar vor Beginn des 500jährigen Reformationsjubiläums, ist es soweit: Die Schlosskirche wird wiedereröffnet. Nach umfangreichen Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten erstrahlt das Unesco Weltkulturerbe in neuem Glanz. Mit einem feierlichen Gottesdienst wird die Kirche wieder eingeweiht - es werden prominente Gäste erwartet, darunter Bundespräsident Gauck und die dänische Königin. Die Hobbykünstlerin Margarethe II. hat ein Altartuch für die Kirche entworfen und bestickt. Sie wird das Antependium während des Gottesdienstes überreichen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es einen Festakt mit Grußworten aus Politik und Gesellschaft geben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gottesdienst und Festakt zur Wiedereröffnung der Schlosskirche Wittenberg