RTL TVI 22:20 bis 23:10 Mysteryserie XIII, la série Révélations F, CDN 2011 Stereo Des bribes du passé de XIII refont surface et il semble recouvrer peu à peu la mémoire. Il se souvient également de certains éléments de sa mission au Costa Verde et pense être en mesure de détruire le programme. Le seul problème, c'est que le puissant logiciel se trouve désormais entre les mains de Rainer Gerhardt, qui s'est réfugié à Paris. C'est ainsi que XIII et l'agent Jones s'envolent pour la France. Mais en arrivant sur place, ils constatent que Gerhardt se tient sur ses gardes... Schauspieler: Stuart Townsend (XIII) Caterina Murino (Sam) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Stephen McHattie (Président Carrington) Paulino Nunes (Giordino) Aisha Tyler (Jones) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Clark Johnson Drehbuch: Denis McGrath, William Vance, Jean Van Hamme, Philippe Lyon Musik: Nicolas Errèra