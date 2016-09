RTL TVI 20:15 bis 23:25 Tragikomödie The Wolf of Wall Street USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Wall Street, 1980. Jordan Belfort, petit courtier en bourse, fait la connaissance au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille de Mark Hanna, un crack de la bourse, qui lui enseigne sa vision des affaires. Mark devient rapidement son mentor. Malheureusement, un raz-de-marée secoue les places financières et la société fait faillite. Jordan fait partie des victimes du "Lundi Noir"... Sans emploi, Jordan répond à une petite annonce d'une compagnie de courtage de Long Island. Fort de son expérience à Wall Street, Jordan fait prospérer l'entreprise et finit par s'associer avec Donnie Azoff pour monter sa propre société de courtage : Stratton Oakmont. Les affaires sont tellement florissantes et surtout illégales, qu'elles attirent l'attention du FBI. L'argent coule à flot avec son lot de dérives : drogues, prostituées... Jordan finit par divorcer de sa femme Teresa pour se remarier avec Naomi, à qui il offre, en cadeau de mariage, un yacht baptisé à son nom. De leur relation tumultueuse naît une petite fille, Skylar. Mais Jordan a un problème majeur : cacher sa fortune au fisc. Une solution lui est proposée par un banquier suisse, peu regardant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort) Jonah Hill (Donnie Azoff) Margot Robbie (Naomi Lapaglia) Matthew McConaughey (Mark Hanna) Kyle Chandler (Agent Patrick Denham) Rob Reiner (Max Belfort) Jean Dujardin (Jean-Jacques Saurel) Originaltitel: The Wolf of Wall Street Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Terence Winter Kamera: Rodrigo Prieto Altersempfehlung: ab 16