RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Tout s'explique Emission spéciale Wall Street A l'occasion de la diffusion du "Loup de Wall Street" avec Leonardo Di Caprio, "Tout s'explique" vous plonge dans le monde de la finance. Nous vous dirons comment fonctionne le système boursier et quel est son impact sur notre quotidien. Thomas Van Hamme sera à Wall Street avec une journaliste francophone qui vit sur place. Ensemble, ils nous emmèneront dans les coulisses de la place financière la plus mythique au monde. En Europe, 1/3 des transactions boursières sont opérées par des robots-traders. Ils vendent et ils achètent en une fraction de seconde. Et les risques dans tout ça - Vous placez votre argent en bourse - Attention aux arnaques ! Marion Wagner s'essayera au boursicotage. La durée de vie d'un billet de banque est de maximum deux ans. De sa sortie de la Banque Nationale, à sa destruction, un parcours plein de surprises ! Moderation: Thomas Van Hamme Originaltitel: Tout s'explique