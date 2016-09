RTL TVI 14:05 bis 15:40 Sonstiges Le serpent de septembre USA 2010 Stereo Merken Voilà bientôt deux ans que Kate Fisher a interviewé un individu, qui était en fait un redoutable tueur en série. Persuadée que cette personne était innocente, elle avait décidé de ne pas dévoiler leur entrevue, permettant ainsi au tueur de commettre un nouveau crime... La victime, Laura Rose, aurait-elle eu la vie sauve si Kate avait alerté la police - La jeune femme s'interroge sur cette tragédie, qui non seulement lui a coûté son mariage, mais aussi sa réputation de journaliste intègre. Kate tente de tourner la page et parvient à trouver une place d'enseignante. Mais l'un de ses étudiants semble en savoir long sur elle et sur son passé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa George (Kate Fischer) Ryan Scott Greene (Lucas Kelley) Ellen Dubin (Det. Sinclair) Quinn Lord (Robbie) John MacLaren (Jeffrey Harris) Catherine Bérubé (Becky Wade) Brian D. Wright (Alvarez) Originaltitel: Second Chances Regie: Jean-Claude Lord Drehbuch: Francesca Palozzi, Angelique Palozzi Musik: Laurent Eyquem