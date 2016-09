RTL TVI 21:10 bis 22:05 Sonstiges NCIS: Los Angeles L'emprise USA 2015 Stereo Merken Une secte est suspectée de recruter des agents et de leur laver le cerveau afin de récupérer des données sensibles, susceptibles d'être vendues au plus offrant. Une fois les renseignements collectés, il ne reste plus qu'à se débarrasser des individus. Un ingénieur du département de la Défense est en danger. Kensi et Deeks se laissent enrôler pour cette nouvelle mission d'infiltration... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Chris O'Donnell Drehbuch: Frank Military Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12