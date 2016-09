RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Coûte que coûte Les sous du volant Stereo Merken Que ce soit sur la route des vacances, ou tous les jours pour se rendre au boulot, de plus en plus d'automobilistes utilisent désormais un assistant à la conduite : itinéraire le plus court, information des positions de radars, trafic en temps réel,... Ses assistants font passer le GPS de base pour un outil obsolète. Tom Tom, Garmin, mais aussi Coyote ou Waze, le plus populaire, certains de ces services sont payants, d'autres gratuits. Comment choisir le système le plus adapté à vos besoins - Leurs informations sont-elles toujours fiables - Comment les fournisseurs d'applications gratuites gagnent-ils de l'argent - Enquête sur ces boîtiers et ces applis qui séduisent de plus en plus de conducteurs pressés... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte