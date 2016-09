RTL TVI 23:40 bis 00:25 Sonstiges Legends Le seigneur de guerre USA 2014 Stereo Merken Martin endosse une nouvelle personnalité, celle de Dante Auerbach, un trafiquant d'armes à l'échelle internationale, surnommé "Seigneur de guerre", afin d'approcher au plus près les vendeurs du gaz mortel VX. Il a également pour mission de sauver le chimiste Richard Hubbard, kidnappé avec sa famille. Martin croise la route d'Ana Paulanos, une séduisante mais dangereuse trafiquante d'armes, bras droit d'un mystérieux Tchétchène plus connu sous le nom du "Colonel"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Martin Odum) Ali Larter (Crystal) Morris Chestnut (Tony Rice) Tina Majorino (Maggie Harris) Amber Valletta (Sonya Odum) Mason Cook (Aiden Odum) Steve Harris (Nelson Gates) Originaltitel: Legends Regie: Brad Turner Drehbuch: Howard Gordon, Josh Pate, Ethan Reiff, Cyrus Voris Musik: Reinhold Heil