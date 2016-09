RTL TVI 22:30 bis 23:40 Sonstiges Garde à vous: les dessous du service Stereo Merken Ce soir, les recrues sont allées encore plus loin dans l'expérience du service militaire : marche éprouvante de 8 km, passages de cordes périlleux, mises en situation difficiles sur le terrain... Des épreuves que les recrues ont réussi à surmonter grâce à l'esprit de cohésion qui les soude désormais. Dans "Garde à vous, les dessous du service", nous reviendrons ce soir avec des images inédites sur cet esprit de solidarité indispensable au bon fonctionnement d'un groupe. Vous découvrirez que certaines recrues ont eu plus de mal que d'autres à faire passer leur équipe avant-eux-mêmes alors que certains ont remporté la palme de la solidarité et de l'entraide... Le capitaine nous révèlera cette semaine encore les dessous du service militaire tel que l'ont vécu des millions de jeunes et, une nouvelle fois, nous avons montré les moments les plus forts du prime de ce soir aux proches des recrues . Ils ne s'attendaient pas à les voir comme ça ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Garde à vous: les dessous du service