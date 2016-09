RTL TVI 20:20 bis 22:30 Sonstiges Garde à vous: retour au service militaire Stereo Merken Déjà 3 semaines que les recrues suivent une instruction militaire à la caserne. La semaine dernière, un évènement est venu bouleverser le cours de leur expérience : les recrues ont été divisées en deux sections. L'objectif des instructeurs : renforcer l'esprit de solidarité. Immergées dans la forêt depuis 16 heures, les deux sections doivent aller au bout de leur mission : réagir en cas d'attaque surprise de leur camp de base et quitter leur campement sans laisser aucune trace de leur passage... Un événement qui risque d'entamer la cohésion des deux groupes. Pourtant, les deux sections vont devoir rester soudées car l'instruction va s'intensifier avec de nouveaux entraînements, dans lesquels la cohésion de groupe sera indispensable : les instructeurs vont confronter les recrues à des exercices toujours plus difficiles et proches de la réalité du terrain. Les recrues vont d'abord être confrontées à une situation de stress extrême lors d'une mission d'exfiltration : les deux sections vont être plongées dans le noir complet dans des galeries souterraines qu'elles ne connaissent pas, sans aucun repère. Leur objectif : sortir de leur cachot et échapper aux chefs pour retrouver la liberté le plus vite possible. Puis les deux groupes seront confrontés à un ultime exercice : une épreuve de synthèse pour déterminer définitivement quelle est la meilleure section de la caserne : au cours d'une nuit qui s'annonce longue et difficile, les deux sections devront surmonter plusieurs exercices physiques qui vont mettre à mal leur endurance. Et si la fatigue accumulée et la pression vont générer de nouvelles tensions, les deux groupes devront rester solidaires car ils vont être confrontés à une mission d'infiltration dans une " zone village combat ". Leur objectif : explorer les ruelles et les maisons d'un village déserté par l'ennemi pour retrouver un blessé et le mettre en sécurité. Mais pour mener à bien cette mission, les recrues devront d'abord déjouer les pièges tendus par les instructeurs... Physique et mental seront nécessaires pour mener à bien ce dernier combat entre les deux sections... Plus que jamais, les recrues vont devoir se serrer les coudes. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Garde à vous: retour au service militaire