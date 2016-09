RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Enquêtes " Missions de proximité " Stereo Merken Une dame se plaint de dégradations dans une annexe de sa maison. Un problème qui pourrait, si on n'intervient pas, tourner au conflit de voisinage. Pour résoudre la situation, Olivier, agent de proximité, se rend sur place. Dans ses missions, il sera par ailleurs question d'une expulsion mais aussi d'un autre problème : un jardin est envahi par les mauvaises herbes mais aussi les rongeurs. Il faut agir. " Contrôles dans le Borinage " Contrôles de police dans la zone Boraine. En ligne de mire : toujours la sécurité routière. Un deux-roues roule notamment bien trop vite. Mais aujourd'hui il sera aussi question de conduite sous influence, et de véhicule polluant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Enquêtes