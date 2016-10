Österreich 1 21:00 bis 22:00 Kabarett Salzburger Nachtstudio Der Fürst der Humanisten. Erasmus von Rotterdam und seine Zeit Merken Er war einer der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, der "Fürst der Humanisten", ein hochgebildeter Mann, geachtet von Kaisern, Fürsten, Päpsten, Bischöfen und Rektoren. Seine Bücher - in einem anmutigen, von Klarheit und Frische durchdrungenen Latein geschrieben - waren zu seinen Lebzeiten allesamt europäische Bestseller. Vor genau 500 Jahren - 1516 - erschien jene Schrift, die Erasmus von Rotterdam zu einem Wegbereiter revolutionärer Umwälzungen gemacht hat: Seine Neu-Übersetzung des Neuen Testaments aus dem griechischen Original diente Reformatoren wie Luther und Zwingli als Grundlage für ihre umstürzlerische Neu-Interpretation des Christentums. Erasmus selbst aber - einer der Wegbereiter der Reformation - lehnte die Spaltung der Kirche in Papsttreue und Protestanten aus tiefster Überzeugung ab. Er fürchtete - zu Recht - jahrhundertelange blutige Religionskriege. Zum Lager Luthers oder Zwinglis wollte er sich ebensowenig bekennen wie zu einem theologisch rückwärtsgewandten, prunk- und machtversessenen Papsttum. Erasmus saß dort, wo humanistische Intellektuelle bis heute des Öfteren sitzen: zwischen allen Stühlen. Stefan Zweig, der sich in Erasmus von Rotterdam nicht nur seiner pazifistischen Überzeugungen wegen wiedererkannte, feierte den großen Humanisten in seinem wortgewaltigen Erasmus-Buch als "Praeceptor mundi", als "ersten bewussten Europäer", der sich durch die Ablehnung alles Extremen als wahrhaft menschenfreundlicher Denker bewährt habe. "Erasmus war ein ungewöhnlich weiter Geist", schreibt Stefan Zweig, "ein Freidenker im Sinne Voltaires und Lessings, ein vorbildlicher Versteher und Verständlichmacher, ein Aufklärer in des Wortes edelster Bedeutung." - Günter Kaindlstorfer begibt sich auf eine Expedition ans Ende des Mittelalters. In Google-Kalender eintragen