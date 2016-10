Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Abenteuer Interpretation: Michael Haydn Merken Das Salzburger Haydn-Quintett - fünf erfahrene Musiker und Spezialisten der Alten Musik - hat sich seinen Namen wohl aus Anlass seiner Aufnahme der Streichquintette Michael Haydns gewählt, die sie vergangenes Jahr beim Label CPO auf zwei CDs herausgebracht haben. So wie inzwischen Michael Haydns Werk überhaupt, so sind auch diese Werke durchaus keine Entdeckungen mehr, sondern schon mehrfach aufgenommen worden - z.B. von dem Ensemble L'Archibudelli und dem Wiener Philharmonia Quintett. - Was aber klingt neu oder anders beim Salzburger Ensemble? "Apropos Musik" vergleicht die Aufnahmen ... In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans Georg Nicklaus