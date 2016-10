Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Zahlenzauber: Zum 90. Geburtstag von Gottfried Michael Koenig Merken Der Komponist Gottfried Michael Koenig gehört zu den wegweisenden deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein kompositorischer Ansatz löst die Felder von determinierter und indeterminierter Musik auf, der Zufall wird durch höhere Mathematik eingefangen. Möglich wird das mit Hilfe mathematischer Verfahren und algorithmischer Kompositionstechniken. Musikhistorisch betrachtet wurde so das von der Zwölftontechnik abgeleitete Reihenprinzip überwunden. Seine Musik sei "klanggewordene Utopie aus dem Geist der Abstraktion", so Karlheinz Essl, der sich intensiv mit Koenigs Werk beschäftigt hat. Koenig wurde 1926 in Magdeburg geboren. Er hat Kirchenmusik, Komposition und Analyse studiert und wandte sich der elektronischen Musik zu. Er war ständiger Mitarbeiter am elektronischen Studio des WDR Köln, wo er anfangs anderen Komponisten assistierte - wie z.B. Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel oder György Ligeti. In Köln realisierte er 1955 seine erste elektroakustische Komposition "Klangfiguren I". Gleichzeitig schrieb er instrumentale Werke für Kammermusik und Orchester. Später lotete er mit seinen Computerprogrammen Projekt I, II und Sound Synthesis Program SSP die Möglichkeiten serieller Musik und aleatorischer Komposition aus, die im analogen Studio an ihre Grenzen gestoßen waren. Koenig hatte Lehraufträge für elektronische Musik und Komposition, leitete an der Universität Utrecht in Holland das Institut für Sonologie und veröffentlichte zahlreiche Schriften zu ästhetischen Fragestellungen in elektronischer wie instrumentaler Komposition. 2010 erhielt er den renommierten Giga-Hertz-Preis des ZKM in Karlsruhe. Am 5. Oktober feiert der Komponist seinen 90. Geburtstag. In Google-Kalender eintragen

