Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Der Mann mit der Zündholzschachtel" Das Hörspiel "Der Mann mit der Zündholzschachtel" lehnt sich inhaltlich an die Erzählung "Niederungen" von Herta Müller an. Sie handelt vom Alltagsleben in der kommunistischen Diktatur Rumäniens und erzählt vor allem von der Unterdrückung, den Erniedrigungen und Missbräuchen, unter denen jeder Einzelne leiden musste. Die stark autobiografische 80-seitige Erzählung wurde über vier Jahre vom Verlag zurückgehalten und erschien 1982 in Rumänien nur in zensierter Fassung. Erst 1984 erschien das Buch in Originalfassung in Deutschland. Herta Müller konnte 1987 nach Westdeutschland ausreisen. Alexandru Weinberger-Bara ist in Rumänien 1995 geboren und seit drei Jahren Regiestudent am Max Reinhardt Seminar.