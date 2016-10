Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Dimensionen Die Welt der Wissenschaft Die Züge der Zukunft Merken U-Bahnen ohne Fahrer, Straßenbahnen ohne Oberleitung, Streckennetze ohne optische Signale, Fahrkarte auf den Handys: Diese Dinge gibt es jetzt schon im Eisenbahnbereich. Demnächst können Fahrgäste Informationen von den Fensterscheiben ablesen, und in ferner Zukunft sollen Züge mit Schallgeschwindigkeit unterwegs sein. "Hyperloop" nennt sich diese Vision. Ob der menschliche Körper dafür gebaut ist? Die Eisenbahn, Jahrzehnte lang durch das Auto abgehängt, holt technologisch auf und erobert Marktsegmente zurück. Das Geschäft wächst. Ein Bericht von der "Innotrans", der weltweit größten Eisenbahnfachmesse in Berlin. In Google-Kalender eintragen