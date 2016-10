Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Die Strauss-Primadonnen Lisa Della Casa und Elisabeth Schwarzkopf. Ausschnitte aus den Richard Strauss-Opern "Der Rosenkavalier", "Arabella", "Ariadne auf Naxos" und "Capriccio" Merken Sie gelten als die großen Strauss-Primadonnen der 1950er und 1960er Jahre; ihr bis heute anhaltender Ruhm in diesem Fach geht aber von unterschiedlichen Grundlagen aus: beide Sängerinnen sind in aller Welt als Marschallin im "Rosenkavalier" gefeiert worden und haben auch live die Gräfin in "Capriccio" gesungen, auf der Bühne hat aber die Schwarzkopf weder Ariadne noch Arabella interpretiert; aber sie hat beide Rollen, wie auch Marschallin und "Capriccio"-Gräfin, in berühmten Aufnahmen festgehalten. Lisa Della Casa dagegen war die Arabella jener Jahre, allerdings hat sie nur diese Rolle komplett in einer bis heute Maßstäbe setzenden Gesamtaufnahme dokumentieren können. In Bezug auf Studioaufnahmen wäre sie sonst im Strauss-Fach eher unterpräsentiert, gäbe es nicht Live-Mitschnitte wie "Capriccio" aus der Wiener Staatsoper oder "Rosenkavalier" und "Ariadne auf Naxos" von den Salzburger Festspielen. Die zumeist gespielte Zweitfassung der "Ariadne" ist übrigens vor 100 Jahren, am 4. Oktober 1916 in Wien zur Uraufführung gekommen. In Google-Kalender eintragen