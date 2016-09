ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Folge: 70 Zurück auf Anfang (4) USA 2016 2016-09-29 01:45 Stereo Merken Nachdem das Major Crimes-Team Mark Hickman wegen Mordversuchs an Reverend Daniel Price verhaftet hat, wird Hickman von Sharon und Provenza befragt. Aber der Anwalt versucht anfangs wieder allen Fragen nach seiner Beziehung zu Price, den damaligen Morden und seiner Affäre mit Rachel Gray auszuweichen. Indessen stellt sich heraus, dass Dennis Price, Emile Fisher und Tamika Weaver nach dem Mord an Reese gemeinsam versucht haben, den Fluchtwagen verschwinden zu lassen. Daher beschließen die Ermittler, Dennis Price eine Falle zu stellen. Doch als Amy und Cooper dann Dennis zum vermeintlichen Versteck von Barnes folgen, gerät die Situation außer Kontrolle und endet in einer Schießerei... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Leo Geter Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine