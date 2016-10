Österreich 1 22:30 bis 23:00 Sonstiges matrix computer & neue medien Zerstörlust auf Video. Wenn YouTuber Smartphones ruinieren und Millionen zusehen / Zwischen Zuchtmeister und Moderator. Die Arbeit der Foren-Manager/innen / In 80 Tagen zum Mars. Elon Musks Pläne zur Besiedlung des roten Planeten Merken 1. Vor kurzem hat jemand ein Loch in ein brandneues iPhone gebohrt, das Ganze gefilmt und auf Youtube gestellt. "Secret Hack to Get Headphone Jack on the iPhone 7" hat der Youtuber das Video genannt. Die aktuellen Modelle des Apple-Handys müssen ja ohne klassische Kopfhörerklinke auskommen. Der "geheime Hack für den Kopfhöreranschluss" ist freilich ein Scherz. Ein Scherz, den sich viele Menschen ansehen: Bisher verzeichnet das Video mehr als 11 Millionen Zugriffe. Der Youtube-Kanal "TechRax" ist bekannt für seine iPhone-Zerstör-Videos. Er ist nur einer von vielen Kanälen, in denen etwas auf kreative Weise kaputt gemacht wird. Lukas Plank hat sich den schrägen Trend genauer angesehen. 2. In Foren von Online-Zeitungen oder unter Artikeln in Sozialen Netzwerken wird oft sehr enthemmt geschrieben, geätzt und gehasst. Sexistische Kommentare stehen neben hetzerischen Tiraden gegen einzelne Personen oder Bevölkerungsgruppen. Foren-Betreuer/innen oder auch Community-Manager/innen sind es, die täglich hunderte Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern lesen müssen, die mitunter ja nicht unbedingt freundlich oder höflich formuliert sind. Wie reagiert man am besten auf verbale Pöbeleien, wann werden Kommentare entfernt und bei welchen Themen müssen die Moderator/innen eingreifen? Julia Gindl hat bei Foren-Betreuer/innen in Österreich und Deutschland nachgefragt. 3. Eine Kolonie auf dem Mars - von dieser Idee sprach der Unternehmer und SpaceX-Gründer Elon Musk bereits vor fünf Jahren. Nun hat er konkrete Pläne vorgestellt, wie SpaceX Menschen und Equipment auf den Planeten transportieren will und wie lange es dauern könnte, bis tatsächlich Menschen dort leben. Nicole Markwald berichtet aus Los Angeles. In Google-Kalender eintragen