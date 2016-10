Österreich 1 20:15 bis 21:30 Sonstiges Festival Musica Sacra 2016 "Sein Fried ist mit euch". Werke von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Georg Böhm Merken In diesem Konzert dreht sich alles um den Frieden. Frieden, den wir Menschen dringend benötigen: So wie Krieg, Gewalt, Zwietracht leider zu unserem Menschsein gehören, so ist auch der tiefe Wunsch nach dauerhaftem Frieden in uns immanent. Immer sind wir auf der Suche - aber wo finden wir Frieden und Ru¨ckhalt, wo können wir uns fallen lassen, in dem Wissen, dass alles gut ist? In der Spiritualität, in Gott. Und in der Stiftskirche Herzogenburg, an eben diesem Konzertabend mit geistlichen Liedern und Kantaten von Böhm, Telemann und Bach, in denen sich Gott selbst an den Menschen wendet. So erklingt es in Bachs Kantate: ?ER selber spricht zu mir: Der Friede sei mit Dir?. (Festival Musica Sacra) In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger Gäste: Gäste: Margot Oitzinger (Alt), Peter Kooij (Bass), ein Instrumentalensemble