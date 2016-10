Österreich 1 14:05 bis 14:55 Sonstiges Menschenbilder "Das Abenteuer der Lebensbewältigung". Der Regisseur Dieter Berner Merken Am 7. Oktober kommt sein neuester Spielfilm ins Kino: "Egon Schiele - Tod und Mädchen." Bis heute verbinden viele den Namen Dieter Berner mit dem legendären Fernseh-Mehrteiler "Alpensaga", der in den 1980er-Jahren entstand - in Zusammenarbeit mit Peter Turrini und Wilhelm Pevny. Dieter Berner schuf als Regisseur rund vierzig Filme fürs Kino und fürs Fernsehen, darunter "Lenz oder die Freiheit", "Die Verlockung", "Die Verhaftung des J.N.Nestroy", "Sonnenfinsternis" u.a. Ihn interessiere "das Abenteuer der Lebensbewältigung", sagte Dieter Berner einmal zu seinen Film- und Theater-Arbeiten. 1944 wurde Dieter Berner in Wien geboren. Er besuchte das Max-Reinhardt-Seminar in Wien und Berlin. Danach spielte er zwei Jahre als Schauspieler am Wiener Volkstheater. Mit Freunden gründete er eine eigene Theatergruppe, das "Theater der Courage." Vorwiegend Stücke von Gegenwartsautoren wurden gezeigt; bald entstanden auch eigene Stücke und erste Filmarbeiten. Dieter Berner stand als Schauspieler auch selbst vor der Kamera, so zum Beispiel in Michael Hanekes Film "Der siebente Kontinent." Seit 1983 lehrt Dieter Berner Filmregie und Drehbuchschreiben an verschiedenen Filmakademien in Wien, München und Berlin. 2004 bis 2009 unterrichtete er in Potsdam auf dem Gelände der Medienstadt Babelsberg als Universitätsprofessor an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf", wo unter seiner Regie die Spielfilme "Berliner Reigen" und "Krankheit der Jugend" entstanden. In Google-Kalender eintragen