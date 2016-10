Österreich 1 10:05 bis 11:00 Sonstiges Ambiente Reisen mit Ö1 Zum 175. Jubiläum der Erstbesteigung des Großvenedigers, von Thomas Thaler / Von Pokhara zu den Ausläufern des Annapurna-Massivs. Trecking am Fuße der Achttausender Nepals. Ein Erfahrungsbericht von Kristina Pfoser / Kunst im Salzsee zu Fuß erkunden - Antony Gromleys Installation im australischen Lake Ballard. Ein Lokalaugenschein von Michael Marek Merken Am 3. September 1841 gelang es einer 40-köpfigen Gruppe um Josef Schwab, Paul Rohregger und Ignaz von Kürsinger, erstmals den Venedigergipfel zu erreichen. Die Pioniere nahmen die Route von Neukirchen durch das Obersulzbachtal und über die Stierlahnerwand - jene Route, die heute am häufigsten begangen wird, aber auch höchst anspruchsvoll ist. Der Großvenediger ist mit 3.666 Metern die höchste Erhebung im Salzburger Land und einer der schönsten Berge in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Pokhara ist das Trekking-Zentrum von Nepal, eine 300.000-Einwohner/innen-Stadt, malerisch gelegen am Phewa-See vor einer atemberaubenden Bergkulisse. Wenn man die sehen will, muss man allerdings auf das andere Ufer übersetzen, mit bunten Ruderbooten. Die Bauern im Annapurna-Gebiet waren die Vorreiter in Sachen Touristen-Versorgung. In schöner Regelmäßigkeit trifft man auf der Strecke auf Teehäuser und einfache Übernachtungsmöglichkeiten, beim Trekking ist man nicht auf das Zelt angewiesen. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es diese Dörfer, damals waren die Berghänge noch durchgehend bewaldet, heute werden auf Terrassenfeldern Reis und weiter oben dann Kartoffeln und Gerste angebaut - bis zur Baumgrenze in 4.500 Metern. Inmitten des westaustralischen Outback befindet sich eine außergewöhnliche Installation des renommierten britischen Künstlers Antony Gromley, die zugleich eine Touristenattraktion ist: Was die Geschichte so besonders und interessant macht? Verstreut inmitten eines riesigen Salzsees stehen 51 lebensgroße Figuren, die zu Fuß besichtigt werden können. Aus den 3D-Scans realer Personen schuf Gormley diese Objekte, die aus Edelstahl mit Molybdän, Iridium, Vanadium und Titan hergestellt wurden - alles Metalle, die auch im Outback gefunden werden. Nach einem genauen Plan wurden sie auf einer Fläche von sieben Quadratkilometern verteilt. Jede Skulptur ist mindestens 400 Meter von der nächsten entfernt. Und keine schaut wie die andere aus. Wer sie sehen und anfassen möchte, muss einen Fußmarsch auf sich nehmen. In Google-Kalender eintragen