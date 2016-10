Österreich 1 23:43 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Geburtstagsgrüße: Heinz von Hermann im Jazznacht-Studio, Herbert Joos im Oktober 2015 im Linzer Brucknerhaus Merken Zu Gast im Studio ist der Saxofonist und Flötist Heinz von Hermann, der am 21. Oktober seinen 80. Geburtstag feiert. Im Gespräch mit Christian Bakonyi lässt er seine lange, erfolgreiche Karriere Revue passieren, die ihn von Wien und den Bands von Fatty George und Uzzi Förster aus nach Deutschland, Frankreich und Spanien führte und mit Größen wie Tete Montoliu, Booker Ervin, Lee Konitz und Benny Bailey zusammen arbeiten ließ. Seit 1991 zurück in Österreich, bereichert Hermann die hiesige Szene aktuell mit seinem "JazzAhead Quintet" und dessen Latin-Ausgabe "JazzAhead Picante". Zudem steht das Geburtstagskonzert von Herbert Joos im Linzer Brucknerhaus auf dem Programm, mit dem der aus Karlsruhe stammende und lange Jahre im "Vienna Art Orchestra" tätige Trompeter und Flügelhornist am 19. Oktober des Vorjahres seinen 75er feierte. Mit dabei: Saxofonist Clemens Salesny, Pianist Patrick Bebelaar und Bassist Günter Lenz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christian Bakonyi