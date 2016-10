Österreich 1 19:30 bis 22:45 Sonstiges Vincenzo Bellini: "I puritani" Oper in drei Akten Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Diana Damrau (Elvira), Nicolas Testé (Sir Giorgio), Javier Camarena (Lord Arturo), Miklós Sebestyén (Lord Gualtiero Valton), Ludovic Tézier (Sir Riccardo), Antonio Lozano (Sir Bruno Roberton), Annalisa Stroppa (Enrichetta di Francia), Chor und Orchester d