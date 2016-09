Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Nach dem 20-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr kann das Ensemble Vienna Clarinet Connection heuer bereits auf das Erscheinen der neuen CD "Clarinets à la King" sowie Konzerte u.a. beim "Sommertöne-Festival" in Deutschland und bei der styriarte in Graz zurückblicken. Auch die "ClariArte" im steirischen Hartberg ging mit Konzerten und Workshops bereits zum achten Mal über die Bühne. Ansatzpunkte genug für Gespräche mit Otto Brusatti und die Vorstellung der neuesten Musiknummern; das alles live aus dem RadioCafe und in Ö1! "Vier Individualisten & eine Einheit in höchster musikalischer Qualität" - so beschrieb ein Kritiker das Ensemble, bestehend aus Helmut Hödl und Rupert Fankhauser (Klarinette), Hubert Salmhofer (Bassetthorn) sowie Wolfgang Kornberger (Bassklarinette), das 1995 seinen ersten Auftritt im Wiener Porgy & Bess hatte. Spielfreude, Kreativität bei der Präsentation der Konzerte, eine technisch hervorragende Beherrschung der Instrumente, Erfahrung als Solisten und im Zusammenspiel mit Kolleg/innen in Orchestern und Kammermusikensembles, das alles macht den Erfolg der Vienna Clarinet Connection aus. Sechs Einspielungen gibt es bereits von dem Klarinettenquartett in ziemlich einzigartiger Besetzung und immer wieder werden neue Kompositionen und Arrangements erstellt, praktischerweise gleich von den Mitgliedern selbst, und dem Publikum vorgestellt. Ihr Wissen rund um die Klarinette geben die vier Herren sowohl an Student/innen (Musikuniversität Wien, Konservatorien Eisenstadt und Klagenfurt) als auch an die seit Jahren zunehmende Zahl der ClariArte-Teilnehmer/innen begeistert weiter. Aktuelles von der Vienna Clarinet Connection in Gesprächen mit Otto Brusatti und in Musik bei den Live-Darbietungen - genießen Sie diesen außergewöhnlichen musikalischen Samstagvormittag! In Google-Kalender eintragen Moderation: Otto Brusatti Gäste: Gäste: Vienna Clarinet Connection