Fuite vers l'amour CDN 2007 Mélanie, ancienne professeur de natation, est mariée à un gardien de prison. Mais elle n'est pas heureuse et souffre de devoir rester dans l'ombre des ambitions professionnelles de son époux. Un jour, elle est enlevée par Jack, un prisonnier en cavale. Elle finit par tomber amoureuse de lui, mais il est évidemment recherché pour son enlèvement ainsi que pour d'autres crimes qu'il affirme ne pas avoir commis. Mélanie et Jack vont alors unir leurs efforts pour prouver son innocence. Schauspieler: Sarah Wynter (Melanie Stone) Andrew W. Walker (Jack Carlson) Eric Breker (Tom Stone) Carl Marotte (John Delaney) Ellen Dubin (Stephanie Baker) Carrie Colak (Paula Simms) Eleanor Noble (Amy) Originaltitel: Abducted: Fugitive for Love Regie: Richard Roy Drehbuch: Laurie Horowitz Musik: Claude Milot