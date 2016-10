RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence Jalousie D 2008 Merken Le QG des urgences est en crise. Malgré le fait que Jenny et Heiko ne soient plus ensemble et qu'ils aient décidé de prendre du recul, Jenny est toujours extrêmement jalouse. Il ne faut pas plus d'un appelle au secours d'Angie pour déclencher sa fureur. Quant à Steffi, elle n'apprécie pas du tout le rapprochement qui semble s'effectuer entre Martin et Judith. Elle fait tout pour les empêcher de diner ensemble. L'équipe est appelée pour aller secourir le mari d'Angie qui a fait une chute dans les escaliers et s'est empalé sur un objet de décoration. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Julia Neumann, Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic