RTL 9 16:25 bis 18:00 Sonstiges Le prix de la trahison USA 2008 Merken Nick Campton, promoteur immobilier, a malencontreusement fait échouer le projet de construction d'un casino à Cathedral City suite à une mauvaise gestion. Vance Roland, qui avait investi dans ce projet, se présente chez Nick et sa femme, Victoria, sous une fausse identité, décidé à récupérer son argent. Mais il ne reste plus rien, si ce n'est une coquette somme destinée aux honoraires de Nick. Victoria, qui fait suivre son mari par un policier à la retraite, Harold, découvre qu'il a une liaison avec Samantha, impliquée, elle aussi, dans le projet de Cathedral City. Samantha est assassinée et tout semble accuser Nick. Pourtant, Harold ne croit pas en sa culpabilité et intensifie ses recherches. Il est loin d'imaginer l'identité de l'assassin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca Pidgeon (Victoria Compton) Julian Sands (Nick Compton) Brian Dennehy (Harold Vogessor) A.D. Massi (Jonas McCaw / Vance Roland) Shawn Huff (Samantha Greene) William Shockley (Sen. Jack Sweet) Lou Beatty jr. (Lt. Phil McDyes) Originaltitel: Cat City Regie: Brent Huff Drehbuch: Brent Huff, William Shockley, Douglas L. Walton Musik: Tor Hyams