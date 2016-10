RTL 9 03:05 bis 03:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence Jalousie compulsive D 2008 Merken Un homme profite de la naïveté de son patron pour prendre du bon temps au bord du fleuve sur ses heures de travail. Alors que ce dernier l'appel pour savoir où il se trouve, un orage se lève et l'employé fautif est frappé par la foudre à cause de son téléphone portable. Pendant ce temps, au service des urgences, Jenny devient de plus en plus jalouse de la relation qu'Heiko entretien avec Nicole, alors que celle-ci n'est en fait que sa confidente. Martin, de son côté, ne supporte plus de voir Steffi et Florian s'embrasser dans les couloirs de son service. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Sabine Leipert, Julia Neumann, Suse Schößler Musik: Samir Kadribasic

