RTL 9 16:20 bis 18:00 Sonstiges Passé troublant CDN 2007 Merken Mackenzie Greer n'est pas une étudiante ordinaire : elle est assaillie de visions de meurtres. D'où viennent-elles et que signifient-elles - Peu à peu, la jeune femme se rend compte qu'il s'agit de crimes réels. Elle va mener l'enquête avec un détective chargé de la mettre en confiance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beverley Mitchell (Mackenzie Greer) Geraint Wyn Davies (Detective Morgan) Chiara Zanni (Heather) Kaaren de Zilva (Nadira) Crystal Bublé (Amy) Tobias Mehler (Evan) Monica Parker (Louise) Originaltitel: I Know What I Saw Regie: George Mendeluk Drehbuch: Kimberley Wells, Michael C. Elliot Musik: Clinton Shorter