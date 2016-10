RTL 9 14:40 bis 15:35 Krimiserie Mick Brisgau Coma D 2011 Merken Le cadavre d'une femme est retrouvé dans les débris d'une voiture accidentée. L'enquête mène Mick et Andréas vers un croisiériste spécialisé dans les rencontres amoureuses. Ils s'intéressent au conducteur de la voiture, un banquier qui, comme Mick vingt ans avant, vient de sombrer dans un coma profond. Il prend alors conscience du temps qu'il a perdu et se décide à déclarer sa flamme à Tanja la psychologue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Anja Kruse (Linda von Ahrensburg) Wanja Mues (Thomas von Ahrensburg) Jasmin Tabatabai (Iris Sauke) Anna Hausburg (Marie Silber) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Michael Wenning Drehbuch: Michael Wenning Kamera: Anton Klima Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12