RTS Un 00:10 bis 01:15 Sonstiges Happy valley GB 2014 Untertitel Tandis que Tommy Lee Royce essaie de convaincre Ashley et Lewis d'éliminer leur otage car elle en sait trop, Catherine poursuit son enquête et suit des pistes qui l'incitent à penser que Royce est impliqué dans un mauvais coup. La femme de Nevison a de plus en plus de mal à garder le secret sur le rapt de sa fille et souhaite tout révéler à Catherine... Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Shane Zaza (Shafiq Shah) Rick Warden (Mike Taylor) Steve Pemberton (Kevin Weatherill) George Costigan (Nevison Gallagher) Rachel Leskovac (Julie Mulligan) Joe Armstrong (Ashley Cowgill) Originaltitel: Happy Valley Regie: Sally Wainwright Drehbuch: Sally Wainwright Musik: Ben Foster