RTS Un 09:00 bis 11:00 Sonstiges Montalbano Les sept lundis I 2012

Vigata est secouée par le meurtre d'un vieillard fortuné. Parallèlement, sept lundis d'affilée, des animaux sont retrouvés morts par balle. Le commissaire et son équipe devront rivaliser d'intelligence et de manoeuvres pour que le septième lundi ne soit pas sanglant.

Schauspieler: Michele Riondino (Salvo Montalbano) Alessio Vassallo (Mimì Augello) Andrea Tidona (Carmine Fazio) Adriano Chiaramida (Padre di Montalbano) Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio) Sergio Graziani (Alcide Maraventano) Fabrizio Pizzuto (Catarella) Originaltitel: Il giovane Montalbano Regie: Gianluca Maria Tavarelli Drehbuch: Francesco Bruni, Andrea Camilleri Altersempfehlung: ab 12