RTS Deux 20:10 bis 20:55 Sonstiges Les agents du S.H.I.E.L.D. La vengeance de Cal USA 2015 Calvin recrute parmi les super-vilains pour constituer une équipe capable de le S.H.I.E.L.D. et venir en aide à sa fille. Cette dernière redoute de perdre le contrôle de ses nouveaux pouvoirs. May reprend alors contact avec le Dr Garner, son ex-mari, pour aider Skye et fédérer l'équipe dont la cohésion est menacée. Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Adrianne Palicki (Bobbi Morse) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Kevin Tancharoen Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Monica Breen Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12