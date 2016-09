RTS Deux 21:25 bis 23:00 Sonstiges Le sang de la vigne Médoc sur ordonnance B, F 2015 Stereo Untertitel Merken Benjamin conduit France au Château Rolbarie, propriété de Macha Grimaud, une amie d'enfance et cliente de France. Cette dernière s'est disputée avec son mari René, à propos de la clinique de désintoxication alcoolique qu'il dirige avec succès et l'accapare de plus en plus. Elle est sans nouvelle de lui depuis deux jours. Benjamin se propose alors d'aller sur place. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Arditi (Benjamin Lebel) Catherine Demaiffe (Mathilde Delaunay) Yoann Denaive (Silvère Dugain) Claire Nebout (France Pelletier) Grégori Derangère (René Grimaud) Sylvie Audcoeur (Macha Grimaud) Charlie Nune (Flavie) Originaltitel: Le sang de la vigne Regie: René Manzor Drehbuch: Laurent Blin, Thierry Surace, Christiane Lebrima, Jean-Pierre Alaux, Noël Balen Musik: Jean-Marie Sénia