Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie Der Landarzt Gnade vor Recht D 2009 Stereo Pastor Hannes Kolbe bekommt überraschend Besuch von seinem ehemaligen Konfirmanden Klaus Westinger, auf den er grosse Stücke hält. Der junge Mann ist nach Deekelsen gekommen, weil er finanzielle Probleme hat. Da Maren Jantzen händeringend eine Aushilfe für ihren Landgasthof sucht, vermittelt Dr. Jan Bergmann Westinger an seine Freundin. Die ist gerade mächtig im Stress, denn die TV-Journalistin Susanne Hofstätten will einen Fernsehbeitrag über ihren Gasthof drehen und bringt dafür den berühmten Gastronomiekritiker Martin Goltz mit. Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Heinz Reincke (Eckholm) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Thomas Durchschlag Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Oliver Sander Musik: James Last