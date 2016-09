Schweiz 2 00:45 bis 01:30 Arztserie Grey's Anatomy Endlich USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Amelia und Owen sind überglücklich zusammen und reden sogar über eine gemeinsame Wohnung und Heirat. Bei all den anderen Paaren am Grey Sloan Memorial Hospital kriselt es. Zwischen Miranda und Ben herrscht nach wie vor eisige Kälte. Penny und Callie kommen nicht darüber hinweg, dass Callie den Streit um das Sorgerecht ihrer Tochter verloren hat, und Alex versteht nicht, warum Jo ihn nicht heiraten will. Und auch bei Stephanie laufen die Liebesdinge schief. Kyle will nicht mehr mit ihr sprechen. Als sie erfährt, das Amelia eine weitere, riskante Operation plant, mischt sie sich ein - auf privater wie auf beruflicher Ebene. Derweil wird ein Knabe in den Notfall gebracht. Er war ohnmächtig geworden, obwohl er lediglich an einer Streptokokken-Infektion leidet. Meredith befürchtet etwas Schlimmeres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12