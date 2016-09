RTS Deux 11:45 bis 12:25 Sonstiges Les intrépides À nous l'Amérique (la finale) CH 2016 Stereo Untertitel Merken C'est l'heure de la finale pour les 5 Intrépides ! Un jury, composé de Jean Claude Biver, Myret Zaki, Xenia Tchoumitcheva, Marc Burki et Christan Petit va désigner le gagnant du concours, lors d'une émission tournée en public. A la clé : un voyage en Californie, à la Silicon Valley. Chaque candidat va tenter de convaincre le jury que son projet est le meilleur. La plate-forme interactive de musique d'Alexis attire de plus en plus d'utilisateurs et est désormais traduite en japonais. Sabine séduit avec ses "trésors des Alpes". Mathieu commence à être connu loin à la ronde, avec ses montres et il attend beaucoup de retombées de son voyage en Chine. Le foodtruck de Laura a fait la tournée des festivals et Claude-Olivier a décroché de nouveaux clients. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les intrépides Regie: Mauro Losa