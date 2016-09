Schweiz 2 21:35 bis 22:25 Serien Code Black Unbefleckte Empfängnis USA 2015 2016-09-19 02:25 Dolby Digital HDTV Merken Guthries Sohn kommt ins Angels Memorial Hospital, um dort zu arbeiten, gerät aber schon bald an Leanne, da beide sehr unterschiedliche medizinische Ansätze verfolgen. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus werden einige Patienten mit schweren Verbrennungen eingeliefert - darunter ein Baby. Christa soll es operieren, aber als sie den kleinen Körper auf dem Operationstisch sieht, bekommt sie eine Panikattacke. Eine junge Frau, die ebenfalls mit schweren Verbrennungen eingeliefert wurde, hinterlässt den Ärzten eine mysteriöse Botschaft. In der Zwischenzeit sorgt eine Patientin mit ungewöhnlichen Beschwerden für Aufregung: Die Grundschullehrerin "leidet" unter andauernden multiplen Orgasmen. Malaya bekommt es mit einer jungen Patienten zu tun, die gemäss Bluttests schwanger ist, aber behauptet, noch Jungfrau zu sein. Angus schlägt sich mit einem mit Drogen vollgepumpten Teenager herum. Und Leanne begleitet einen Alkoholiker, den sie aus unzähligen früheren Besuchen kennt, durch einen Entzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marcia Gay Harden (Dr. Leanne Rorish) Luis Guzmán (Jesse Sallander) Raza Jaffrey (Dr. Neal Hudson) Bonnie Somerville (Christa Lorenson) Melanie Chandra (Malaya Pineda) William Allen Young (Dr. Rollie Guthrie) Harry Ford (Angus Leighton) Originaltitel: Code Black Regie: Adam Kane Drehbuch: Brett Mahoney Kamera: Spencer Combs Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12