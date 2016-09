Schweiz 2 20:50 bis 21:35 Arztserie Grey's Anatomy Arizona Robbins und Calliope Torres USA 2016 2016-09-19 01:45 Dolby Digital HDTV Merken Arizona und Callie können sich nicht einigen, bei wem ihre Tochter Sophia in Zukunft leben soll und gehen vor Gericht. Nun werden viele ihrer Kollegen am Grey Sloan Memorial Hospital gezwungen, Partei zu ergreifen. Andrew, Richard, Miranda und Owen müssen zudem vor Gericht aussagen, zudem auch Penny. Callies und Arizonas Anwältinnen kämpfen mit den fiesesten Mitteln. Im Operationssaal wird Arizona derweil schmerzlich vermisst, als ein schwangerer Teenager mit Verletzungen am Bauch eingeliefert wird. Alex und April wollen um alles in der Welt verhindern, dass das Kind zu früh geboren wird. Als sie nicht weiterwissen, rufen sie Arizona an, die gerade im Zeugenstand steht. Kann sie den Gerichtssaal verlassen, ohne den Eindruck zu erwecken, ihre Arbeit sei ihr wichtiger als ihr Kind? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Kevin McKidd Drehbuch: Tia Napolitano Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux