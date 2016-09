Rhein-Neckar 07:30 bis 08:30 Magazin Alpha & Omega Merken Chorgesang und Orgelklang - Kirchenmusik heute: Was wäre die Kirche ohne Musik? Die Gemeinde säße stumm in den Kirchenbänken beim Gottesdienst, kein Kirchenchor schmetterte das Halleluja in die Kathedrale, keine Orgel würde von der Empore erklingen. Kirche ohne Musik, da fehlt etwas Grundlegendes. Darum geht es in der nächsten Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" um Kirchenmusik. Schließlich wird schon in der Bibel gesungen und musiziert: König David spielt Harfe und singt Psalmen, Miriam singt und tanzt nach der Rettung Israels aus dem Schilfmeer, die schwangere Maria preist Gott mit einem Gesang, als sie Elisabeth besucht. Kirche ohne Musik, Glauben ohne Musik ist nicht vorstellbar - das gilt besonders für den Studiogast: Martin Dücker, Kirchenmusiker aus Leidenschaft und in den letzten 23 Jahren Domkapellmeister an der katholischen Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart. Was für ihn gute Kirchenmusik ist, was er von Kirchenmusik im Popgewand hält, verrät er bei "Alpha & Omega". Moderation/Redaktion: Christian Turrey In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alpha & Omega

