Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Religionen dieser Welt Die Jesiden. Das Volk des Engel Pfau / Jainismus. Die Religion ohne Gewalt / Das Kalenderblatt 05.10.1930: Comic "Tobias Seicherl" erscheint erstmals. Von Thomas Grasberger Merken Die Jesiden - Das Volk des Engel Pfau. Autorin: Mechthild Müser. Jesiden sind eine kurdische Minderheit, die heute etwa eine Million Menschen umfasst. Ihre Religion, weitaus älter als das Christentum, bezieht sich auf einen einzigen, allmächtigen Gott, der das gesamte Universum erschaffen hat. Symbol des Schöpfers ist die Sonne. Der jesidische Glaube kennt Erzengel, Adam und Eva im Paradies und nach dem Tod ein Jenseits, aus dem die Seele wiedergeboren wird. Der bedeutendste Engel ist der 'Engel Pfau', eine Verkörperung Gottes auf Erden, der zuletzt vor 800 Jahren in Gestalt des Reformers Scheich Adi Regeln für das Zusammenleben erlassen hat. Jesiden gehören von Geburt an zu einer bestimmten Kaste, entweder Priester oder Laie. Sie haben kein heiliges Buch wie Thora, Bibel oder Koran. Ihre Religion wird von Priestern mündlich von einer Generation an die nächste überliefert. In Google-Kalender eintragen