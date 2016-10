Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Götter, Geister, Himmelsboten Garuda. Schlangentöter, Götterbote, Schamanenvogel / Nepal. Die Vielfalt seiner Religionen / Das Kalenderblatt 05.10.1930: Comic "Tobias Seicherl" erscheint erstmals. Von Thomas Grasberger Merken Garuda - Schlangentöter, Götterbote, Schamanenvogel. Autorin: Jennifer Güzel. Garuda - hier kennt ihn kaum einer und doch begleitet er uns seit vorchristlicher Zeit. Ganz anders im asiatischen Kulturraum: In Indien, Nepal, oder Tibet ist Garuda eine feste Größe. Auf Bali stellt man eine Garuda-Statue in den Gemeinschaftsraum eines Hauses, denn man weiß, er wacht über die Menschen und schützt sie. Uraltes Wissen, überliefert nicht nur von den Schamanen Asiens. Seit jeher kennen sie die Urkraft des großen Vogels, der von oben alles überblickt, der sie auf ihren Reisen in die andere Welt schützt und auf seinen Schwingen überall hinbringen kann. In der indisch-asiatischen Mythologie tritt er auf als ein schlangentötendes Wesen, halb Mensch, halb Adler. Er ist das Reittier Vishnus und der Bote der Götter. Ähnlich sahen die Römer und Griechen in der Antike den göttlichen Adler: Auch für sie war er der Götterbote, Sinnbild für Zeus und Jupiter, für Mut und Stärke. So wurde er zum Feldzeichen der römischen Legionen und schließlich zum Wappentier und Hoheitszeichen. Als solches begleitet Garuda auch uns seit Jahrhunderten, auch auf uns blickt er herab und wacht über uns, nur heißt er bei uns nicht Zu, Jatayu oder Garuda, sondern Bundesadler. In Google-Kalender eintragen