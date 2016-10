ATV 2 00:05 bis 02:00 Filme Rocky Balboa USA 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die lebende Legende Rocky Balboa hat dem Boxsport, der ihm einst Geld und Ehre einbrachte, den Rücken gekehrt und schlägt sich mittlerweile als Restaurantbesitzer durch. Doch die Leidenschaft für den handfesten Wettkampf lässt ihn nicht los. Als ein Sport-TV-Sender einen virtuellen Boxkampf zwischen ihm und dem amtierenden Box-Champion Mason "The Line" Dixon ausstrahlt und aufzeigt, dass Rocky gewinnen würde, beginnt es in ihm zu rumoren. Ein wahres mediales Feuerwerk wird entfacht und so entschließt sich Rocky erneut in den Ring zu steigen. Mit der Unterstützung seines Schwagers Paulie bereitet sich der Boxer aus Leidenschaft auf sein großes Comeback vor?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Antonio Tarver (Mason "The Line" Dixon) Burt Young (Paulie) Geraldine Hughes (Marie) Milo Ventimiglia (Robert Balboa Jr.) Tony Burton (Duke) Mike Tyson (Mike Tyson) Originaltitel: Rocky Balboa Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Clark Mathis Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

