ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Haus der Schatten USA 2004 2016-10-06 14:05 Stereo Ihr neuer Fall führt Jordan in ihre alte Nachbarschaft, wo die Leiche von Mrs. McPhears in ihrem Haus entdeckt wurde. Als Kinder waren Jordan und die ihre Freunde überzeugt, dass Mrs. McPhears ihren Mann ermordet hat und es deshalb dort spukt. Bei einer genaueren Durchsuchung des Hauses entdeckt Jordan dort tatsächlich die Überreste des Ehemannes. Woody und Garret kümmern sich indessen um einen Mann, dessen Leiche an einem Stacheldrahtzaun entdeckt wurde. An der Leiche finden sie Rückstände von Sprengstoff. Doch wenn er eine Bombe gebaut hat wo ist sie und könnte sie explodieren?. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) Jennifer Finnigan (Devan Maguire) Eugene Byrd (Sidney) Amy Aquino (Det. Lois Carver) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Andi Bushell Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin