ATV 21:50 bis 23:55 Drama Ein Sommer in der Provence F 2014 2016-10-05 01:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Weil ihre Eltern in Scheidung leben und Zeit für sich brauchen, sollen Léa und Adrien sowie ihr kleiner Bruder Théo die Ferien bei ihrem Großvater Paul in der Provence verbringen. Aufgrund eines alten Familienstreits haben sie ihn bisher nie kennengelernt, sondern nur gehört, dass er nicht sehr umgänglich sei. Zunächst macht Paul seinem Ruf alle Ehre, doch dann nähert sich die Familie einander an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Paul) Anna Galiena (Irène) Chloé Jouannet (Léa) Hugo Dessioux (Adrien) Aure Atika (Magali) Hugues Aufray (Elie) Charlotte de Turckheim (Laurette) Originaltitel: Avis de mistral Regie: Rose Bosch Drehbuch: Rose Bosch Kamera: Stephane Le Parc Altersempfehlung: ab 6