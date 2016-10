ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Danke für den Geschlechtsverkehr USA 2011 Stereo Merken Walden verpasst dem Inneren des Strandhauses einen komplett neuen Look. Auch Charlies geliebter Flügel muss raus. Daraufhin verfällt Alan wegen Charlies Tod in tiefe Trauer. All die Ereignisse der letzten Zeit lösen bei Alan eine schwere Krise aus, die dazu führt, dass er glaubt, Charlie Harper höchstpersönlich zu sein. Dass diese Tatsache für jede Menge Aufregung und Chaos sorgt, versteht sich fast von selbst?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Taylor Cole (Melanie Laughlin) Rebecca McFarland (Leanne) Macey Cruthird (Megan) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Lee Aronsohn, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6