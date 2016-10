ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Ferngesteuert USA 2002 2016-10-06 07:55 Stereo Merken Lorelai möchte nach ihrem Streit mit Luke diesem so gut es geht aus dem Weg gehen. Doch in Stars Hollow lässt es sich nicht lange vermeiden, bis man einander über den Weg läuft. Indessen steht Lorelais Abschlussfeier an der Wirtschaftsschule bevor, zu der Rory auch ihre Großeltern einlädt. Während Emily wie immer übertreibt und mit einem eigenen Kamerateam aufkreuzt, schafft es Rory nicht rechtzeitig zu den Feierlichkeiten: Sie hat die Schule geschwänzt, um heimlich Jess in New York zu besuchen. Anschließend braucht auch noch der Bus für die Heimfahrt viel länger als angenommen. Wie soll sie das ihrer Mutter erklären?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips